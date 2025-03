Giornate FAI a Bacoli e Pozzuoli: aperti il faro di Miseno e l’area storica industriale dell’ex Olivetti

POZZUOLI/BACOLI – Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano le attesissime Giornate FAI di Primavera, l’evento che ogni anno apre al pubblico luoghi straordinari spesso inaccessibili, promuovendo la conoscenza e la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Anche nei Campi Flegrei, tra Pozzuoli e Bacoli, il Fondo Ambiente Italiano offrirà un’opportunità imperdibile per riscoprire la ricchezza storica, archeologica e scientifica di questo territorio unico al mondo.

I SITI – A Pozzuoli i visitatori potranno accedere al Comprensorio ex Olivetti, esempio di archeologia industriale e innovazione architettonica del Novecento. Per gli appassionati di storia antica e archeologia, sarà visitabile la suggestiva Necropoli Paleocristiana di Villa Elvira.

Un’occasione speciale è offerta ai soci FAI, che potranno partecipare a visite esclusive presso il TIGEM (Telethon Institute of Genetics and Medicine), un centro di eccellenza nella ricerca genetica e sulle malattie rare, con visite guidate dai ricercatori del laboratorio.

Per cause di forza maggiore le visite all’Accademia Aeronautica sono state annullate. A Bacoli si potrà esplorare il Colombario del Fusaro, un complesso di ambienti funerari con un colombario ad ipogeo, e il Faro di Miseno, luogo simbolico con un panorama unico sul Golfo di Napoli. Proprio al Faro, in entrambe le giornate, verranno proposte visite guidate in Lingua dei Segni Italiana (LIS) alle ore 10:00 e 12:00, per promuovere un’esperienza culturale accessibile a tutti. Durante la visita, sarà presentato il progetto “Blu – Un mare d’a…mare”, dedicato alla valorizzazione e tutela dell’ambiente marino. I visitatori potranno poi, in piena autonomia, quindi non a cura del Fai, percorrere Il Sentiero degli Uccelli. Un percorso di trekking di media difficoltà e della durata di 45 minuti per il quale è consigliato calzare scarpe comode.

Per coloro che hanno difficoltà a raggiungere a piedi il Faro, il Comune di Bacoli ha predisposto una navetta gratuita. La navetta partirà dal parcheggio in via Miliscola 14, Monte di Procida. Il parcheggio è stato messo a disposizione gratuitamente dal Comune di Monte di Procida.

GLI ORARI – Colombario del Fusaro: sabato e domenica 9:30 – 14:30 (ultima visita ore 13:30); Comprensorio ex Olivetti: sabato: 9:30 – 16:30 (ultima visita ore 15:30) – domenica: 9:30 – 15:00 (ultima visita ore 14:00); Faro di Miseno: sabato e domenica 9:30 – 14:30 (ultima visita ore 14:00) – Visite in LIS: ore 10:00 e 12:00; Necropoli Paleocristiana di Villa Elvira: sabato: 9:30 – 16:00 (ultima visita ore 15:00) – domenica: 9:30 – 13:30 (ultima visita ore 12:30); TIGEM (visite riservate ai soci FAI a cura dei ricercatori) sabato 22: ore 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00.