Bradisismo, primo bollettino del 2026: continua il sollevamento del suolo

POZZUOLI – L’Osservatorio Vesuviano ha emesso il primo bollettino del 2026 in merito ai fenomeni sismici a Pozzuoli e nei Campi Flegrei. Ebbene nella settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 in tutta l’area sono stati localizzati 25 terremoti con magnitudo Md≥0.0 (Mdmax=2.1± 0.3). Confermata la velocità media mensile di sollevamento nella zona di massima deformazione, che a partire dal 10 ottobre 2025 è di circa 25±3 millimetri al mese. Inoltre, si legge nel bollettino, nella settimana di riferimento i parametri geochimici monitorati confermano il trend di lungo termine di riscaldamento del sistema idrotermale e di aumento dei flussi già noti. La temperatura della fumarola BG, nel cratere della Solfatara, mostra un trend di aumento, il valore medio nel periodo di riferimento è di circa 173 °C.