Bradisismo, Italia Viva Pozzuoli: «Ora via di fuga e indagini sui palazzi a Monterusciello»

POZZUOLI – «L’attenzione dimostrata sul decreto “Campi Flegrei” da parte del gruppo parlamentare di Italia Viva, è frutto di un lavoro svolto in sinergia con i territori interessati dal fenomeno del bradisismo. In particolare, Italia Viva Pozzuoli ringrazia l’onorevole Maria Chiara Gadda e l’onorevole Silvia Fregolent per l’importante contributo apportato alla discussione avvenuta in questi giorni in parlamento, entrambe hanno sottolineato l’esiguo stanziamento di risorse all’Interno del decreto ed hanno sollecitato la conclusione di tutte le opere relative alle vie di fuga previste sul nostro territorio, inoltre ha visto la presentazione di un ordine del giorno al Senato che potesse impegnare il governo ad estendere ai circa 5000 alloggi di Monteruscello le indagini statiche e la verifica della vulnerabilità di quegli edifici». Così Italia Viva Pozzuoli ha commentato il piano per i Campi Flegrei dopo il via libera del Senato.