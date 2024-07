Bradisismo, in arrivo abbattimenti di case nell’area flegrea. De Luca: «Finanziati dalla regione come per la casa del boss Zagaria»

POZZUOLI –«D’intesa con il Capo della Procura di Napoli Nicola Gratteri, coadiuvato dal Procuratore aggiunto Antonio Ricci e dai sostituti Raffaele Barela e Giulio Vanacore, abbiamo tenuto questa mattina una riunione con i sindaci e i rappresentanti dei comuni di Bacoli, Barano d’Ischia, Forio d’Ischia, Ischia, Pozzuoli e Quarto per rendere operative alcune richieste di demolizione di immobili abusivi situati nelle aree R3, ad elevato rischio idrogeologico elevato. La Regione Campania ha dato la propria disponibilità a finanziare ad horas le operazioni di abbattimento, come già fatto lo scorso anno per il bunker del boss Zagaria a Casapesenna. È un ulteriore passo, vogliamo dare un segnale forte e andare avanti sulla strada della legalità e della tutela ambientale.» lo ha reso noto governatore della regione Campania Vincenzo De Luca.