Scoperto canile abusivo dai carabinieri della forestale di Pozzuoli: sequestrati 37 cani

MARANO – Trentasette cani sono stati sequestrati in seguito a un controllo condotto dai carabinieri della Forestale di Pozzuoli, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Marano, all’interno di una casa-rifugio a Marano. L’operazione è nata in seguito a diverse denunce dei cittadini, che segnalavano anomalie e furti di animali nella struttura. Dalle verifiche è emerso che la titolare del rifugio non disponeva delle autorizzazioni necessarie, e gli animali erano tenuti in condizioni igieniche precarie. Alcuni animali erano custoditi in ambienti inadeguati e manifestavano aggressività, inoltre mancava la documentazione sulla tracciabilità degli animali. I cani sono stati fotografati, catalogati e temporaneamente affidati alla titolare del rifugio in attesa di trovare una sistemazione adeguata. La struttura era stata oggetto di controlli che avevano portato alla scoperta di allacci abusivi alle utenze domestiche, rimossi già un anno fa con l’intervento dei tecnici dell’Enel e del Comune di Marano.