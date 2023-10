Bradisismo, al via i controlli nelle case a Toiano, Monterusciello e al Rione Solfatara

POZZUOLI – Partiranno nei prossimi giorni i controlli sui fabbricati di proprietà dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale a Pozzuoli. Tra questi ci sono le palazzine che sorgono al Rione Solfatara, i cosiddetti “carrarmati” al Rione Toiano e le abitazioni in via Carlo Levi, a Monterusciello. «In attesa del Decreto, -ha fatto sapere il sindaco Gigi Manzoni- cominciamo a lavorare concretamente per la sicurezza dei cittadini. Ho chiesto ed ottenuto che l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale effettuasse un’attività di controllo sui fabbricati di proprietà. Invitiamo i cittadini a permettere l’accesso al personale addetto, previa esibizione del tesserino di riconoscimento. Ringrazio il Presidente David Lebro e il Direttore Generale di ACER Giuliano Palagi per questa importante azione di prevenzione e per aver accolto con sollecitudine la richiesta di sicurezza dei Puteolani.»