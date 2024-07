Bradisismo a Pozzuoli, proposta in Parlamento di Italia Viva: «Subito analisi sismica su oltre 5mila alloggi»

POZZUOLI – Interventi al porto di Pozzuoli e analisi della vulnerabilità sismica sugli oltre 5000 alloggi residenziali di proprietà comunale. Sono queste solo alcune delle proposte avanzate in Parlamento dalla deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda che insieme al gruppo di Italia Viva Pozzuoli sta lavorando per ottenere dal governo risposte concrete per i cittadini dei Campi Flegrei e per mantenere alta l’attenzione sul fenomeno bradisismo. Gadda, da tempo impegnata su questo tema, ha presentato due ordini del giorno alla Camera: il primo mira a garantire risorse per adeguare ed ammodernare il porto di Pozzuoli risultando l’infrastruttura di vitale importanza per i piani di trasporto intermodale e di esodo della zona affetta da fenomeni bradisismo anche in funzione di una complessiva riqualificazione e valorizzazione degli immobili; il secondo, invece, chiede di prevedere appositi stanziamenti al fine di sostenere l’analisi della vulnerabilità sismica sugli oltre 5000 alloggi residenziali di proprietà comunale che sono fuori dalla perimetrazione bradisismica.