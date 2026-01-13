Bradisismo, a Pozzuoli cala la velocità dell’innalzamento del suolo

POZZUOLI – Rallenta la velocità di sollevamento del suolo nell’area dei Campi Flegrei. È quanto emerge dall’ultimo bollettino di monitoraggio emesso dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, relativo al periodo compreso tra il 5 e l’11 gennaio. Secondo i dati ufficiali, dalla metà di dicembre si registra una diminuzione della velocità dell’innalzamento del suolo, con un valore medio preliminare pari a circa 15 millimetri al mese, in calo rispetto ai 25 millimetri mensili registrati tra ottobre e novembre. Il sollevamento complessivo resta comunque elevato: alla stazione GPS di RITE, nel Rione Terra di Pozzuoli, l’innalzamento del suolo è pari a circa 22,5 centimetri da gennaio 2025 e 41 centimetri da gennaio 2024, valore invariato rispetto al precedente bollettino. Inoltre nella settimana di riferimento sono stati localizzati 71 terremoti con magnitudo maggiore di zero, in aumento rispetto ai 25 eventi della settimana precedente.