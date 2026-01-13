Manovre salvavita a scuola: giornata con gli operatori del 118 di Pozzuoli

POZZUOLI – Presso l’Asilo Nido Deledda di Pozzuoli, si è svolto un incontro formativo rivolto ai genitori e al personale a cura dell’Associazione Param.Ba., con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle principali manovre salvavita in età pediatrica. L’evento ha approfondito l’utilizzo corretto del numero 118, le manovre di rianimazione cardiopolmonare e quelle di disostruzione delle vie aeree, offrendo strumenti concreti per affrontare situazioni di emergenza. L’incontro si è svolto con il patrocinio dell’IRC, nell’ambito della campagna internazionale “Kids Save Lives”. Un’occasione importante per rafforzare la cultura della prevenzione e della sicurezza sin dai primi anni di vita. “Un sentito ringraziamento alla dottoressa Luciana Pecoraro, al dottor Luigi Langella e al dottor Giovanni Broscritto per il prezioso contributo” hanno fatto sapere gli organizzatori.