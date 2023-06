Bomba contro la ZTL di Bacoli: danni al Tempio di Venere

BACOLI – Un ordigno di tipo artigianale è stato fatto esplodere nella notte all’interno di una cabina Enel a Baia. La deflagrazione è avvenuta all’una e mezza circa all’ingresso dell’area portuale. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. L’esplosione non ha causato feriti e la rete elettrica è stata ripristinata.

LE DICHIARAZIONI – «Ancora una volta è stata presa di mira la ZTL informatizzata. A Baia è la terza volta che si interviene su questo palo. In due occasioni è stato già tranciato. Abbiamo così provveduto a realizzare una copertura in cemento, ma stanotte si è passati alle bombe. Ora dobbiamo verificare che il display della telecamera sia ancora funzionante. Se così non fosse, provvederemo comunque a ripristinare il tutto. L’esplosione ha anche danneggiato lievemente il vicino Tempio di Venere», dichiara il presidente del Consiglio Comunale di Bacoli, Mauro Cucco, che condanna fermamente l’accaduto.