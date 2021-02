AREA FLEGREA – Sono 26 in tutto i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nei quattro comuni flegrei secondo l’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania, che oggi ha registrato 1202 nuovi positivi su tutto il territorio regionale. Dai numeri continua ad emergere un aumento di contagi nel comune di Quarto dove oggi sono 11 i nuovi positivi che si vanno ad aggiungere ai 14 di domenica e agli 11 di sabato per un totale di 36 nuovi contagi in appena tre giorni.

MONTE DI PROCIDA – Anche a Monte di Procida si registra un trend in salita: oggi i nuovi casi sono 6 dopo i 2 di ieri e i 4 di sabato per un totale di 12 contagi nelle ultime 72 ore.

POZZUOLI – A Pozzuoli, invece, i nuovi positivi di lunedì 22 febbraio sono 4 dopo i 6 di ieri e i 15 di sabato, numeri che per il momento raccontano di un trend in lieve calo.

BACOLI – Infine a Bacoli, secondo i dati dell’Unità di Crisi, i contagiati nelle ultime 24 ore sono 5 dopo i 7 di ieri e i 3 del giorno precedente.