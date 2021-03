AREA FLEGREA – Sono 54 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in tutta l’area flegrea. Secondo i dati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Campania a Pozzuoli i positivi di oggi -26 marzo 2021- sono 20 e sono emersi in seguito a 273 tamponi molecolari effettuati. Seguono Quarto dove i casi del giorno sono 15 su 140 tamponi; Monte di Procida con 10 casi su 149 tamponi; infine Bacoli con 9 casi su 79 tamponi. In tutta la regione i nuovi contagi sono 1.947 di cui 1.250 sono asintomatici e 697 sono sintomatici mentre i tamponi molecolari effettuati sono 18.599.