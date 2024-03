Blitz della Finanza, sequestrati oltre 1.000 fasci di mimose

NAPOLI – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato le attività di controllo del territorio finalizzato al contrasto della commercializzazione abusiva di fiori, in occasione della tradizionale “Festa della donna”. In particolare, l’attività svolta dai Finanzieri ha portato al sequestro amministrativo di 1.048 confezioni di mimose e di 195 confezioni floreali sintetiche. Durante gli interventi, i militari hanno accertato che i venditori erano sprovvisti dell’autorizzazione per l’esercizio ambulante, rilasciata dal sindaco, necessaria per lo svolgimento dell’attività. Pertanto, sono stati segnalati complessivamente 12 soggetti all’Ente comunale per commercio abusivo su area pubblica. Proprio nei giorni scorsi, il Presidente di Confcommercio di Napoli e Provincia aveva segnalato alla Prefettura la ricorrente presenza di numerosi commercianti abusivi di fiori nelle piazze e nelle strade maggiormente frequentate della città, in dispregio delle norme di sicurezza e di leale concorrenza di mercato.