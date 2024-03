POZZUOLI/ Bonificato il lago d’Averno dopo la rimozione del mezzo rifiuti finito in acqua

POZZUOLI – Bonificato il lago d’Averno dopo la rimozione del mezzo per la raccolta rifiuti finito in acqua. Ieri un operaio stava raccogliendo rifiuti organici nei pressi del ristorante “Caronte” quando il porter è finito nel lago con tutti i rifiuti. A causare l’incidente una distrazione da parte dell’operatore, che ha lasciato il mezzo in moto e non ha inserito il freno a mano. Immediato l’intervento di bonifica da parte della ditta De Vizia, tramite la subaffidataria ditta Trincone, al fine di mitigare la dispersione di eventuali sostanze inquinanti nello specchio d’acqua di Pozzuoli. La società ha provveduto alla pulizia del lago e all’installazione di barriere e pannelli olio assorbenti per circoscrivere l’area.