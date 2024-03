A Riccione la flegrea Roberta Piano Del Balzo conquista l’argento nei 200 farfalla

RICCIONE – Ai Campionati Assoluti Italiani, svoltisi a Riccione dal 5 al 9 marzo, il nuoto flegreo ha regalato intense emozioni. Oltre al fenomeno Viola Scotto Di Carlo, un prestigiosissimo riconoscimento è arrivato grazie all’argento nei 200 farfalla di Roberta Piano Del Balzo, atleta talentuosa, cresciuta nelle file dello Sporting Club Flegreo (oggi Nuoto Napoli) e tesserata, da circa 2 anni, con la Caravaggio di Fuorigrotta. Già campionessa italiana nel 2020 nella medesima specialità, la farfallista di Lago Patria pochi giorni fa ha calcato il secondo gradino del podio – un traguardo che inorgoglisce la società partenopea – grazie a una brillante performance. Facendo registrare un tempo che non valica il muro dei 2′ 10, si è piazzata alle spalle della neo-campionessa italiana Paola Borrelli (In Sport Rane Rosse) e ha preceduto la matesina Antonella Crispino (Esercito/Assonuoto Club Caserta) che chiude il podio.

LA SVOLTA – «Dopo due anni veramente complessi nel corso dei quali ho avuto difficoltà a ritrovare la serenità giusta per potermi allenare – commenta la vice-campionessa italiana – quest’anno ho fortemente desiderato che ci fosse una svolta. Pian piano ho ritrovato fiducia in me stessa, ricominciando ad allenarmi seriamente già da settembre. I risultati ottenuti sono il frutto di tanti sacrifici e di un duro lavoro. Per questo ringrazio il mio allenatore Alessio Sigillo e la società Caravaggio che mi dà la possibilità di poter inseguire questo sogno».