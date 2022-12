Barboncino aggredito e ferito da pitbull salvato da poliziotta libera dal servizio

VOMERO – Era stato azzannato da un pitbull che lo aveva ferito gravemente. Insanguinato, e probabilmente senza alcuna speranza di sopravvivenza, ha trovato sulla sua strada una poliziotta che gli ha salvato la vita. E’ accaduto nel quartiere Vomero, in via Domenico Fontana. La poliziotta, in servizio presso il Commissariato Vomero, stava facendo rientro a casa quando ha notato la scena si è avventata per sottrarre, a mani nude, il cucciolo dalla furia del pitbull. Dopo diversi tentativi, vista l’aggressività dell’animale, è riuscita a metterlo in salvo. Grande è stata la felicita della proprietaria del barboncino, che lo ha consegnato alle cure dei veterinari. Una bella notizia dopo i tanti episodi di cani morti uccisi dai pitbull nel quartiere Vomero,