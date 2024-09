Banda assalta due supermercati a Quarto: danni e una cassaforte sradicata – LE FOTO

QUARTO – Due supermercati sono stati assaltati nella notte a Quarto, nel giro un’ora e mezza. In azione una banda composta da 6-7 malviventi che si è mossa tra le 02:50 e le 04:30. Il primo locale colpito è stato il supermercato “La Rondine Crai” in via Giorgio De Falco. Qui i banditi hanno divelto la serranda d’ingresso riuscendo a portare via i portamonete dalle casse. Il raid è durato appena tre minuti, in quanto l’entrata in funzione del sistema d’allarme ha portato all’intervento dei vigilantes della “Notturno” che hanno costretto la banda alla fuga.

IL SECONDO RAID – Poco dopo, quando le lancette degli orologi segnavano le ore 04:30, un altro colpo è stato sventato in via Campana 156 dove nel mirino è finito il supermercato Decò. Anche in questo caso il furto è stato sventato dai vigilantes e dai carabinieri giunti sul posto appena due minuti dopo l’entrata in funzione del sistema di allarme. I malviventi hanno agito a bordo di un’auto di grossa cilindrata sulla quale stavano per caricare la cassaforte. Costretti alla fuga, hanno lasciato il bottino a terra scappando in direzione della Variante Anas. Al vaglio dei carabinieri ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso i due raid.

LE FOTO