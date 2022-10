BACOLI – Il video è sui social ed è diventato ormai virale. Nel filmato, girato giovedì 6 ottobre, durante il Consiglio Comunale di Bacoli, un anziano – che voleva interfacciarsi con il sindaco – è stato sbattuto fuori dall’aula consiliare. E giù il tourbillon di polemiche

LA CONDANNA – A condannare l’accaduto è l’associazione “Il Pappice”: «Siamo tra quelli che hanno difeso i vigili. Siamo tra quelli che hanno parlato delle carenze, delle difficoltà in cui operano i vigili. Siamo tra quelli che hanno denunciato gli ordini cui sono costretti ad obbedire i vigili. Non possiamo adesso però non condannare quando avvenuto nel Consiglio del 6 ottobre. Condanniamo che un vigile abbia strattonato con forza, trascinato per i vestiti, sbattuto sulla porta, un cittadino che voleva fare solo un “imbasciata” al Sindaco. Condanniamo questa reazione esagitata, esagerata, eccessiva rispetto la situazione: un anziano, magro, barcollante, non una minaccia. Condanniamo questa coercizione poco avveduta, poco professionale, poco regolare in quanto l’intervento della forza è consentito solo su richiesta del presidente dell’assise ed a seduta sospesa: nulla di tutto ciò è avvenuto. Possiamo capire la stanchezza del servizio, le pressioni dei superiori ma le istituzioni – lo stesso Comando – avrebbero dovuto quantomeno prendere le distanze dal gesto. Invece ancora silenzio da istituzioni ed uffici, da politici e dirigenti, perché il signore è uno sconosciuto da dimenticare quando prima. Proprio in questi casi però bisogna essere chiari perché ne va della credibilità della Polizia Municipale già troppe volte al servizio delle ripicche e delle punizioni dell’Amministrazione. Un fatto brutto, molto brutto, decisamente brutto».