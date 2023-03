BACOLI/ Tentato furto in zona Scalandrone, ladri ripresi dalle telecamere

BACOLI – Tentato furto in zona Scalandrone, tra Pozzuoli e Bacoli. I ladri hanno cercato di fare irruzione in un appartamento, ma sono stati messi in fuga dal sistema di allarme. Col viso coperto, i banditi sono stati immortalati dal sistema di videosorveglianza mentre tentavano di irrompere nell’appartamento. Le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. Ormai non si contano più i furti, sia consumati che tentati, nella zona di Bacoli. Uno dopo l’altro, senza alcuna battuta d’arresto. Nel mirino dei ladri anche le automobili lasciate in sosta lungo le strade.

ALLARME FURTI– Un fenomeno non più sotto controllo tanto da esasperare i residenti della zona e gli esercenti commerciali. Difficile capire se si tratti della stessa banda o di gruppi separati tra loro. Ma ormai tra i cittadini è scattata la paura. Un copione che presenta come sfondo Bacoli, ma che si allarga all’intero territorio flegreo. Chi vive in queste zone continua a chiedere più controlli e maggiore sicurezza.