BACOLI/ Si masturba davanti a un bambino e alla madre: arrestato un 53enne

BACOLI – Si masturba davanti agli occhi atterriti di un bambino di 6 anni e della sua mamma. Succede a Bacoli, precisamente in via Lido Miliscola. Un 53enne di Bacoli è stato sorpreso nei pressi della scogliera vicino al lido Enea. I carabinieri della stazione di Monte di Procida lo hanno arrestato per corruzione di minorenne. Subito dopo la telefonata al 112, l’uomo è stato bloccato ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.

(Immagine di repertorio)