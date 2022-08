BACOLI – Sequestrato a Bacoli un garage che veniva utilizzato come alloggio per le vacanze. Il locale era privo dei requisiti di abitabilità. L’operazione è stata messa a segno dagli agenti della polizia municipale che hanno provveduto ad apporre i sigilli e a denunciare il responsabile. «Stiamo continuando con i controlli a tappeto per le case utilizzate con modalità irregolari, ossia senza contratto. Sono previste sanzioni pecuniarie salate per i proprietari delle abitazioni. Ringrazio la Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico. Il riscatto culturale e turistico del nostro paese non può prescindere dalla tutela e dal rispetto delle regole. Non esiste sviluppo sostenibile senza legalità», è il commento del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.