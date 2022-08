RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Quando ci hanno chiamato per il provino pensavamo a uno scherzo, come spesso accade! Al provino ci hanno sottoposto a diversi giochi, tra cui l’intesa vincente, in cui abbiamo indovinato 25 parole, fantastico! E dopo la catena Avevamo un bottino (ipotetico) di 250mila euro. Poi dopo due settimane ci hanno chiamato ma la registrazione era prevista per il giorno dopo!! Si scusano per il brevissimo preavviso, non era mai successo che le squadre venissero avvisate solo il giorno prima! Ma abbiamo accettato! È stato un po’ stancante stare lì dalle 9 del mattino per poi registrare alle 17 , ma ci siamo molto divertite comunque. Nella puntata siamo arrivate al gioco finale in netto vantaggio rispetto all’altra squadra, avendo vinto il maggior numero di match, ma purtroppo al momento dell’intesa vincente , l’emozione ha preso il sopravvento. È stata un’esperienza bellissima e siamo orgogliose di aver rappresentato la nostra Pozzuoli su Rai 1. Le principesse».