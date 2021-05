BACOLI – Arcucci è stato ritrovato senza vita in un pozzo. Il cavallo di 28 anni, di cui si erano perse le tracce nella notte tra domenica e lunedì, non ha mai lasciato il parco della Quarantena, al Fusaro, così come inizialmente si era ipotizzato. Il quadrupede è stato ritrovato morto all’interno dell’area verde di via Spiaggia Romana a Bacoli. Resta ora da chiarire la dinamica dei fatti. L’allarme era stato lanciato ieri sia dal Centro Ippico Montenuovo che dal Parco della Quarantena: «Stanotte qualcuno ha tagliato le reti e ha rubato dalla stalla il nostro Arcucci». Poi la drammatica scoperta su cui ora le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza.