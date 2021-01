BACOLI – Da lunedì riapre la biblioteca comunale di Bacoli. A darne l’annuncio è il sindaco della città, Josi Gerardo Della Ragione: «Lo faremo in sicurezza e anche grazie all’impiego dei cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza». L’obiettivo della squadra di governo è dare subito una risposta alle tante richieste di giovani bacolesi, e non solo, che cercano uno spazio dove poter studiare. «Villa Cerillo tornerà così ad essere il principale polo cultuale per i ragazzi della nostra città perché è vero che la pandemia è una piaga, ma è altrettanto necessario affrontarla con determinazione», spiega il primo cittadino.