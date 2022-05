IL COMMENTO – «Permetteremo a tutti di visitare uno tra i monumenti più belli e preziosi di Bacoli, l’Anfiteatro di Cuma – asserisce il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – È più antico di quello di Pompei. Ma era chiuso da troppo tempo. Ora si volta pagina. Ci siamo riusciti. Sarà accessibile ogni sabato mattina. Una grande occasione per il turismo, lo sviluppo di qualità. È il risultato di un protocollo tra il Parco Archeologico dei Campi Flegrei ed il Comune di Bacoli. In sinergia con la Proloco Città di Bacoli che, grazie ad appassionati e valenti giovani, accompagnerà i visitatori. In un luogo di grande importanza per la nostra storia. Poiché questo sito archeologico costituisce uno degli esempi più antichi di anfiteatro in Campania. Ringrazio il direttore del Parco, Fabio Pagano, per aver messo in sicurezza il percorso turistico. Ringrazio l’assessore Mariano Scotto di Vetta, per aver curato questa bella intesa. Ringrazio la Proloco. E ringrazio il direttore generale, Massimo Osanna, per le sinergie che stiamo instaurando con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Aprono i cancelli del nostro anfiteatro».