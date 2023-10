BACOLI/ “Pillole…musicali”: ciclo di incontri multimediali dedicati alla storia della musica

BACOLI – La biblioteca comunale di Bacoli “Plinio il Vecchio” organizza un ciclo di incontri multimediali dedicati alla storia della musica, in collaborazione con l’associazione “Musica reservata”, a cura di Aurora Sequino. Sono sei incontri, di cui il primo si terrà sabato 28 ottobre, alle ore 16:30 e sempre a Villa Cerillo, sala “Eduardo Scognamiglio”. L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare il pubblico a un patrimonio artistico di ampiezza e valore sconfinati, offrendo qualche piccola chiave di comprensione della musica colta occidentale, a partire da brani spesso già noti perché inseriti in contesti diversi, come film, pubblicità, sigle e così via.