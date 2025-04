BACOLI/ Parcheggi, è giallo: il sindaco rassicura, ma dalla Regione non c’è l’ok

BACOLI – Sembrava tutto definito dopo l’ok del Prefetto all’apertura dei parcheggi per motivi di ordine pubblico. Ma così non è. Nella riunione tenutasi ieri, sempre in Prefettura, a cui hanno partecipato gli organi preposti, non è arrivato ancora il nullaosta con il rischio, questo punto concreto, che la Pasqua e i ponti del 25 aprile e del Primo Maggio saltino.

L’INTOPPO – E’ sulla deroga per la Valutazione d’impatto Ambientale che è nato l’intoppo. L’ufficio Vinca (Valutazione d’Incidenza Ambientale) della Regione Campania non ha confermato il parere e sembrerebbe in disaccordo sulla possibilità di poter derogare per la riapertura dei parcheggi. Il Prefetto e il Sindaco, per superare l’impasse, avrebbero anche scritto al Ministero dell’Ambiente per una interpretazione sul procedimento da adottare con il “decreto coesione” che dovrebbe, appunto, consentire la riapertura dei parcheggi.

L’ATTESA – C’è fermento tra gli operatori che vorrebbero confermare la manifestazione di protesta prevista per domani per le strade di Bacoli. Il primo cittadino di Bacoli sta cercando in tutti i modi di evitare la protesta popolare, cercando di rassicurare gli operatori confermando loro che il problema sarà risolto, almeno per quest’estate. Ma i dubbi permangono e la credibilità del primo cittadino è al minimo storico nell’opinione degli operatori commerciali coinvolti dalla chiusura parcheggi. Non è escluso, a questo punto, che senza notizie positive entro stasera, potrebbe essere attivata la manifestazione, per domani, a prescindere delle rassicurazioni che arrivano dalla stanze di Piazza Marconi.