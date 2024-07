BACOLI/ Minacciata e perseguitata dall’ex: arrestato lo stalker di Federica

BACOLI – Gli ultimi anni sono stati un inferno per Federica, 35enne di Bacoli, minacciata, perseguitata e aggredita dal suo ex. Ma ieri l’incubo è finalmente finito: Giuseppe L. è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice. Nelle scorse settimane Cronaca Flegrea ha intervistato il papà della giovane bacolese, Pietro D’Orazio, che aveva svelato le varie peripezie e lanciato un appello disperato perché si prendessero seri provvedimenti. «Dopo anni di maltrattamenti mia figlia Federica, con l’ausilio di una psicologa e la vicinanza dei genitori, ha deciso di denunciare l’ex per aver ricevuto un pugno in pieno volto al termine di una futile discussione il 29 novembre del 2022. Nella denuncia ha specificato che non era la prima volta che alzava le mani su di lei – ha raccontato il 65enne – Il 21 giugno 2023 questa persona ha anche cercato in maniera premeditata di uccidere mia figlia: alle 6 di mattina si è recato nella casetta in cui lei viveva presso il nostro agriturismo, ha staccato la luce, tagliato i fili della connessione internet, isolandola, non essendoci alcun gestore telefonico che lì prende, ha bussato alla porta di casa e quando lei ha aperto si è scaraventato all’interno della casa con la macchina, cercando di investirla. La maggiore larghezza del telaio dell’auto rispetto alla porta ha evitato il peggio. In suo soccorso è arrivato subito il suo attuale compagno il quale è stato aggredito a bastonate, finendo in ospedale. Lui invece non è stato né fermato, né arrestato, nonostante le nostre denunce». Le minacce di morte sia nei confronti di Federica che della sua famiglia sono andate avanti per mesi. L’ultimo episodio intimidatorio risale allo scorso 5 luglio quando l’uomo avrebbe seguito nuovamente Federica, minacciandola di morte o di sfigurarla. Un incubo, dunque, fatto di pedinamenti e appostamenti che hanno generato nella donna, che lo ha denunciato più volte, paure e ansie. Ma oggi Federica può voltare finalmente pagina: con l’arresto del suo ex è stata messa la parola fine a questa triste storia.