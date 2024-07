POZZUOLI/ Tentano furto in un condominio, in 4 messi in fuga dalla vigilanza

POZZUOLI – Tentano furto in un condominio in via Provinciale Pianura a Pozzuoli, ma il piano salta per il tempestivo intervento della vigilanza. È accaduto nella notte di venerdì, intorno alle 2. In azione quattro persone con volto coperto e con cacciavite in pugno. La banda, secondo quanto ricostruito grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nel parco, è giunta sul posto a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Il tentativo di furto è andato in fumo dopo pochi minuti: la vigilanza ha sventato il colpo e ha rincorso i banditi che hanno poi fatto perdere le loro tracce. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.