BACOLI/ Mezzo flop il concerto di Gianluca Capozzi

BACOLI – Il concerto di Gianluca Capozzi, annunciato come richiamo popolare per tutta la provincia di Napoli, non è riuscito a scaldare l’atmosfera. Il colpo d’occhio parlava chiaro: presenze ridotte e una piazza ben lontana dal risultato auspicato. Non più di 800 persone ad assistere al primo dei due eventi organizzati dal Comune per il nuovo anno. Stasera si chiuderà con la serata “Anni 90”. Un segnale che va oltre le condizioni climatiche, peraltro la temperatura era accettabile, e interroga le scelte artistiche e organizzative. La proposta musicale, evidentemente, non ha intercettato le aspettative di una città che, chiedeva un nome più altisonante per festeggiare il 2026. Il pubblico giovane ha guardato altrove, mentre una parte consistente dei bacolesi ha preferito restare a casa. Il mezzo flop di questa prima serata non è, quindi, solo un dato di cronaca, ma uno spunto di riflessione.