Controlli della Polizia a Pozzuoli: identificate 80 persone

POZZUOLI – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato complessivamente 80 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, e controllato 39 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo; sono state, altresì, contestate 6 violazioni del Codice della Strada e ritirata una carta di circolazione. Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 12 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.