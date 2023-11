BACOLI/ Luci d’Artista, sabato l’inaugurazione nella villa comunale

BACOLI – È scattato ormai il conto alla rovescia in vista delle prossime vacanze di Natale. Sabato pomeriggio, alle 18, a Bacoli si terrà l’inaugurazione delle Luci d’Artista nella villa comunale. Oltre 10.000 metri quadrati di luminarie sul lago Miseno. Un giardino incantato gratuito e aperto a tutti. «Sarà uno spettacolo fantastico – annuncia il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione – Addobbi di ogni grandezza illumineranno il giardino pubblico più grande della nostra città. Mai si era allestita a festa tutta la villa. Un parco incantato per la gioia dei nostri bambini e per la meraviglia del bimbo o della bimba che è in ognuno di noi». Sono già moltissime le persone che, da tutta la Campania, si stanno organizzando per raggiungere Bacoli per assistere a spettacoli e luminarie.