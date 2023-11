MONTE DI PROCIDA/ Lavori, domenica sospesa la circolazione della linea Cumana tra Mostra e Torregaveta

MONTE DI PROCIDA – Nella giornata di domenica 19 novembre la linea Cumana, che collega la stazione di Mostra con quella di Torregaveta, sarà interrotta per lavori straordinari di ammodernamento e potenziamento delle linee flegree. Per consentire l’intervento, da inizio servizio e fino alle ore 14:00 la circolazione della Cumana subirà uno stop. Lo fa sapere l’EAV, Ente Autonomo Volturno, in una nota ufficiale in cui rassicura: «Nelle ore di interruzione il servizio ferroviario proseguirà regolarmente tra le stazioni di Montesanto e Mostra, mentre tra Mostra e Torregaveta è istituito un servizio autobus sostitutivo».