BACOLI – Il lago Fusaro ospiterà lezioni all’aperto dell’Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi. Il Comune di Bacoli ha stipulato una convenzione con il CNR – Comitato Nazionale delle Ricerche – che trasformerà il Parco Vanvitelliano in un’aula studio in modo da far conoscere agli studenti la flora e la fauna dei laghi, oltre che la filiera della mitilicultura e della pesca. Ad annunciarlo è il sindaco della città, Josi Gerardo Della Ragione: «Le lezioni, che coinvolgeranno tanti studenti, inizieranno già a partire da questa primavera. Una scelta che segue quella già stipulata con il Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II di Napoli, che attraverserà il Parco della Quarantena con i laureandi. Vogliamo che Bacoli sia sempre più vissuta come città scolastica. Un punto di riferimento per la pubblica istruzione, per la crescita del nostro futuro».