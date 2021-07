BACOLI – La Casina Vanvitelliana si tinge dei colori della bandiera italiana per celebrare la vittoria della Nazionale agli Europei. «Un’impresa incredibile, che ci ha dato enorme gioia, perché l’Italia di Roberto Mancini ci ha insegnato che è possibile vincere, contro ogni pronostico. Partendo da zero, costruendo dal nulla. Perché l’Italia di Chiesa, Jorginho, Chiellini e Spinazzola, ci ha insegnato che è possibile vincere anche in uno stadio ostile. Cadendo, prima di rialzarsi. Perché questa Italia ci ha fatto riscoprire la gioia di abbracciarci, stare insieme, lottare come un gruppo unito», le parole del primo cittadino, Josi Gerardo Della Ragione.