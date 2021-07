POZZUOLI – Hai abbandonato gli studi? Hai un’età compresa tra i 16 e i 19 anni compiuti? Vuoi inserirti nel mondo del lavoro con una qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania e valida a livello nazionale ed europeo? Vuoi imparare lavorando? Allora iscriviti al corso annuale gratuito per “addetto sala e bar”. Ma affrettati, il corso è a numero chiuso. Ed è gratuito, in quanto finanziato dalla Regione e consente, in un solo anno, di conseguire una qualifica triennale legalmente riconosciuta a livello regionale, nazionale ed europeo, volendo, previo superamento di un esame di ammissione ci si può iscrivere al quarto anno dell’ istituto alberghiero. Per iscrizioni chiamare Gesfor Srl al numero: 0813031264.