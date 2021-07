POZZUOLI – Una coppia di Pozzuoli è stata condannata a un milione di euro di risarcimento (300 mila euro per ciascuno degli eredi) per il suicidio di una donna di 40 anni di Treviso, che si tolse la vita per la vergogna di aver visto pubblicata una sua foto in intimo sui social network. E’ quanto riporta il Corriere del Veneto (per leggere l’articolo intero cliccare su questo link) che ha seguito la vicenda che ebbe inizio nel 2014 con la causa civile che il marito e i figli intenteranno contro i puteolani Gennaro Di Bonito e la compagna Enza Iovinelli, entrambi 27enni. I due sono stati condannati anche a tre anni e quattro mesi di reclusione e una multa di mille euro in sede penale.

IL RICATTO – Di Bonito e Iovinelli -da quanto si apprende dal Corriere del Veneto- erano accusati di tentata estorsione, diffamazione on-line, sostituzione di persona ma soprattutto di morte come conseguenza di altro reato. La donna si era tolta la vita nel bagno di casa, devastata dal fatto che lui aveva postato quella immagine su Facebook, con tanto di descrizione dei suoi gusti sessuali. In particolare, da quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri, Di Bonito dopo aver ricevuto una foto della donna in abbigliamento intimo le chiese 2mila euro la quale si rifiutò di pagare: per ritorsione, l’uomo postò conversazioni e la foto su Facebook. Per vergogna, la 40enne si suicidò.