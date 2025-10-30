BACOLI/ Josi scarica Borrelli in cambio di una candidatura con il PD alle politiche

BACOLI – Entra nel vivo anche a Bacoli la campagna elettorale per le regionali. Sullo sfondo c’è la scelta dei componenti del consiglio regionale e dell’erede di De Luca. La politica locale, a partire dal primo cittadino, è intenta a posizionarsi per portare in altro i propri referenti. E la scelta ufficiale del sindaco Josi Della Ragione è di fare all-in su Francesca Amirante del Pd. Mossa che, di fatto, segna l’abbandono definitivo a Francesco Emilio Borrelli, al suo partito e al suo candidato. Il 7 novembre prossimo, infatti, a Cuma si terrà la manifestazione elettorale per la presentazione della candidatura agli elettori bacolesi di Francesca Amirante del Pd, già consigliere comunale di Napoli. Il posizionamento di tutta la coalizione della maggioranza bacolese è chiara dalla presenza dei simboli delle liste che appoggiano Josi sulla locandina di presentazione. Tutti a sostegno della prediletta del sindaco Manfredi, così come vorrebbe il primo cittadino bacolese.

ADDIO A BORRELLI – Un sostegno chiaro e limpido alla Amirante che, di fatto, mette il suo “amico” Borrelli spalle al muro e senza appoggio elettorale a Bacoli. A meno che Josi, come l’anno scorso, non decida all’ultimo di virare i suoi “voti” sul deputato di Avs come fece nell’ultima tornata elettorale, quella europea, dove il primo cittadino, fino all’ultimo vicino a Lello Topo del Pd, per poi virare su Borrelli per il quale furono scrutinate oltre 700 preferenze. Tradimento che non fu digerito da Topo e dal Pd, tant’è che quest’anno lo stesso Josi non è stato preso in considerazione per la candidatura alle elezioni regionali. Ma questa volta Josi ci riprova, grazie allo sponsor Manfredi, a rientrare nel giro del Pd e a lavorare per una candidatura per le politiche del 2027. Appoggio negato che anche dalla lista civica in capo al suocero, Salvatore Illiano, di fatto di estrazione “borrelliana”, che ha deciso di seguire la causa del genero.

LA PROMESSA – Propria una promessa di candidatura alle elezioni politiche del 2027 nel listino del Pd è alla base della decisione di Josi di puntare tutto su Francesca Amirante. Infatti alle fondamenta dell’accordo in primis con Manfredi e del tradimento a Borrelli, è la promessa di Sarracino, deputato del Pd di Villaricca, e della Schlein, per un posizionamento in alto nella lista del Pd alle prossime politiche. Condizione che Josi sta mettendo sul piatto con tutta la maggioranza per cercare di convincere tutti i componenti, anche forzando la mano, a “portare” l’Amirante. Così come successo con i due componenti del Pd Ciro Mancino e Valentina Scamardella intenzionati, in un primo momento, a sostenere l’altra candidata del Pd Loredana Raia. Una sorta di ultima chance per Josi per fare il salto di qualità e che intende perseguire a tutti i costi facendo anche leva sulle “debolezze” dei vari consiglieri di maggioranza. D’altronde è stato chiaro quando ha detto ai suoi fedelissimi: “Lavoriamo per la mia candidatura, dobbiamo ottenere la posizione!”.