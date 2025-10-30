POZZUOLI/ Gloria e Magliulo nuovi assessori: c’è la fumata bianca

POZZUOLI – Vittorio Gloria all’Urbanistica e Maria Magliulo alle attività produttive. Sono loro i due nuovi assessori della Giunta Manzoni. Quanto annunciato dal nostro giornale due settimane fa si concretizzerà nella giornata di venerdì 31 ottobre con i decreti di nomina a firma del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

CAOS VERDI – Resta da sciogliere il nodo del vice sindaco, che Europa Verde rivendica dopo l’addio di Titti Zazzaro. Nonostante i tre consiglieri verdi non abbiano proferito alcuna parola, “scaricando” l’assessora, adesso puntano i piedi a terra per la delega da attribuire a Mariasole La Rana. Un doppio gioco che ha visto, in particolare, Tozzi e Pafundi fare gli Scilipoti puteolani.

PASTORE AL PALO – Tornando alle nuove nomine spicca l’unica casella attribuita a “Pozzuoli al Centro” di Gennaro Pastore. L’ormai ex delfino di Monaco, dopo aver aperto la crisi sei mesi fa sbattendo le porte e gridando “no alla poltrone”, oggi si accontenta di Vittorio Gloria in Giunta, il “dolcetto” di Halloween da regalare a Vitale Di Dio. Quanto alla Magliulo, invece, per Pastore è arrivato lo “scherzetto” da Manzoni che ha trattato in prima persona l’ingresso in Giunta dell’architetto, ennesimo assessore in quota sindaco.