BACOLI/ Josi resta al timone, bocciata la mozione di sfiducia al sindaco

BACOLI – Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione può tirare un sospiro di sollievo. Il leader di Freebacoli resta alla guida del Comune.

Nella seduta di ieri sera del Consiglio Comunale, infatti, è stata respinta la mozione di sfiducia depositata da 7 consiglieri comunali di opposizione (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Diamo a Bacoli). Quella che poteva essere una minaccia alla continuità amministrativa si è rivelata una bolla di sapone. «Questi anni, oltre ad aver raccontato il nulla amministrativo, sono stati macchiati persino da atteggiamenti di intimorimenti, inaccettabili e vanno condannati. Riteniamo che in questo momento l’unica soluzione sia rappresentata dalle elezioni, candidando persone con comprovate capacità, cercando di improntare il governo del paese sulla condivisione, affinché simili situazioni non accadano più», sono state le parole del consigliere Nello Savoia prima della seduta consiliare. La mozione era stata condivisa anche da forze politiche non presenti in Consiglio Comunale, come Lega, Insieme per Bacoli, il Pappice, e Italia Viva.

LA REPLICA DEL SINDACO – «La mozione di sfiducia è stata nettamente rigettata con 9 voti contrari e 6 favorevoli. Un voto schiacciante; un dibattito consiliare surreale. C’è chi ha tentato manovre di palazzo per far piombare il nostro paese nel baratro. Un atto gravissimo contro la città, contro la volontà popolare, contro il voto democratico – è il commento a caldo del sindaco al termine dell’Assemblea – Ma quali sarebbero state le nostri gravi colpe, tali da chiedere il commissariamento prefettizio? Aver abbattuto gli abusi edilizi in spiaggia? Aver finalmente fatto pagare i grandi evasori? Aver risaltato ed illuminato tantissime strade? Aver inaugurato la prima Università dei Campi Flegrei in un bene confiscato alla camorra? Aver fatto i lavori anti-sismici alle scuole? Aver fatto bandi pubblici per assumere decine di persone nella pubblica amministrazione? Aver tirato fuori Bacoli dal buco nero del dissesto? Aver raggiunto il 92% di raccolta differenziata? Aver coinvolto in progetti sociali ben 500 percettori di reddito di cittadinanza? Aver gestito con enorme impegno la pandemia? Aver avviato la pulizia periodica di spiagge e quartieri? Aver aperto parchi giochi pubblici? Aver dato dignità alle abbandonate periferie? Aver attivato i collegamenti marittimi con le isole? Aver aumentato i flussi turistici nel nostro territorio? Aver aperto nuove piste ciclabili? Aver rilanciato siti culturali? Aver dato nuova vita alla Casina Vanvitelliana?».