BACOLI/ Josi assume con i soldi del comune, ma non pubblicizza il bando

BACOLI – Il sindaco di Bacoli assume. E lo fa nel silenzio totale. Josi sta, infatti, definendo e organizzando la sua struttura operativa, ossia il suo ufficio staff, che lo seguirà, per il momento, per un anno. La persona che verrà assunto, oltre ad assumere la qualifica di “portavoce” del capo della Giunta, sarà anche il Capo di Gabinetto del Sindaco. Si tratta di un incarico fiduciario di un anno, che per legge è stato pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Bacoli come manifestazione di interesse finalizzata alla raccolta delle candidature per questa figura professionale.

LA PUBBLICITA’ – L’avviso, che terminerà domani sera, oltre ad avere la pubblicazione nei meandri del sito ufficiale del Comune, non ha trovato nessuna pubblicità tra le pagine sociale del sindaco e del Comune di Bacoli. Ed appare alquanto anomalo che non venga pubblicizzata dal sindaco social sempre pronto a mettere in piazza qualsiasi cosa accade nella città di Bacoli. Si legge nel bando che “Il dipendente assunto entrerà a far parte dell’Ufficio di Staff del Sindaco, della Giunta e degli Assessori e sarà inquadrato nell’area degli Istruttori Amministrativi (ex categoria giuridica C), con applicazione del contratto di lavoro subordinato di cui al vigente CCNL Funzioni Locali, come rideterminate in relazione all’orario di lavoro pari al 50,00%. La predetta unità collaborerà esclusivamente con il Sindaco e gli Assessori”.