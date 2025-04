POZZUOLI/ Referendum cittadinanza, presentato Ordine del Giorno in Consiglio Comunale

POZZUOLI – È stato presentato un ordine del giorno a firma del consigliere comunale Riccardo Volpe per promuovere la partecipazione della cittadinanza in occasione dei referendum del 2025. L’ordine del giorno è volto a promuovere la massima partecipazione della cittadinanza in occasione del referendum sulla cittadinanza previsto a giugno. Cinque i quesiti in votazione, quattro riguardanti il mondo del lavoro e uno sulla cittadinanza, sostenuti da oltre cinque milioni di firme raccolte nel 2024. «La partecipazione al voto è un diritto e un dovere democratico fondamentale – ha dichiarato il Consigliere Volpe – e le istituzioni locali devono fare la loro parte per garantire che ogni cittadino sia informato in maniera chiara, imparziale e completa. Questo ordine del giorno nasce dalla volontà di contrastare l’astensionismo e valorizzare il ruolo dei Comuni come presidi di democrazia attiva».

L’IMPEGNO – L’ordine del giorno impegna il Sindaco e la Giunta comunale a mettere in campo una campagna informativa capillare attraverso tutti i canali istituzionali disponibili: sito web, bacheche comunali, newsletter, social media e canale WhatsApp ufficiale dell’Ente. Inoltre, il Comune è chiamato a mettere a disposizione auditorium, spazi istituzionali e piazze pubbliche per iniziative promosse sia dal comitato promotore sia da altri soggetti, garantendo pluralismo e imparzialità. È previsto anche l’eventuale coinvolgimento di scuole, università, associazioni e media locali per realizzare incontri, dibattiti e seminari. «La democrazia ha bisogno di luoghi di confronto reale, soprattutto oggi – aggiunge Volpe –. Le istituzioni non possono restare passive di fronte a un momento così importante: dobbiamo facilitare l’accesso al voto anche a chi si trova lontano dal proprio Comune di residenza, sostenendo la campagna informativa sul voto fuori sede». Con questo ordine del giorno, si conferma l’impegno per una cittadinanza attiva, consapevole e partecipe, rilanciando il ruolo dei Consigli Comunali come strumenti di democrazia concreta e vicina alle persone.