Bando al comune di Bacoli: 200 aspiranti a portavoce dell’amministrazione di Josi

BACOLI – Sono duecento le istanze finora ricevute al comune di Bacoli che ha indetto un avviso pubblico per l’assunzione di un istruttore amministrativo a tempo determinato e part-time con funzioni di portavoce del sindaco e dell’intera giunta comunale. E’ quanto fa sapere l’Ente attraverso il vicesindaco con delega alla comunicazione istituzionale Mauro Cucco.

LA RICHIESTA – Al nostro giornale, inoltre, è arrivata la richiesta di pubblicazione di rettifica all’articolo pubblicato a firma di Enzo Lucci. “Innanzitutto il titolo dell’articolo, il quale è fuorviante ed equivoco, “Josi assume con i soldi del Comune”, poiché lascerebbe intendere che il Sindaco utilizzi fondi comunali al fine di assumere collaboratori personali e non è questo il caso, considerando che si tratta di un “un ufficio di staff del Sindaco, della Giunta e degli assessori”, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs n. 267/2000, dunque una possibilità prevista dal Testo Unico degli Enti Locali. – si legge nella nota – In second’ordine, all’interno dell’articolo viene riportato – testualmente – che “L’avviso, che terminerà domani sera, oltre ad avere la pubblicazione nei meandri del sito ufficiale del Comune, non ha trovato nessuna pubblicità tra le pagine sociale del sindaco e del Comune di Bacoli”. Si tratta di una inesattezza, poiché al suddetto avviso pubblico è stata data piena evidenza – come accaduto per tutti gli altri pubblicati in precedenza – non solo attraverso l’albo pretorio (come previsto dalla normativa) ma anche in homepage del sito istituzionale nella sezione news . Inoltre, sempre contrariamente a quanto erroneamente riportato nell’articolo, è stata data evidenza pubblica anche attraverso la condivisione di un post sulla pagina Facebook del Comune di Bacoli, come accaduto anche per la pubblicazione di precedenti avvisi pubblici.”