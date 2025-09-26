BACOLI/ Il portone dei furti: la triste denuncia di una coppia bacolese

BACOLI – Una serie di furti all’interno di un portone nel centro storico di Bacoli stanno accedendo i riflettori sul tema della microcriminalità. A denunciare l’accaduto è una coppia di giovani bacolesi che in poche settimane è stata derubata prima di una bici elettrica e poi di una valigia piena di indumenti di valore. L’ultimo furto è avvenuto quando la coppia, appena rientrata dalle vacanze, aveva lasciato temporaneamente una valigia all’interno del portone che, poco dopo, ignoti hanno portato via. Non è il primo caso che la coppia denuncia: qualche settimana fa, sempre nell’androne del palazzo, era stata rubata una bici elettrica. I furti sono stati denunciati ai carabinieri di Bacoli che, ora, attraverso le telecamere presenti nella ztl del centro storico potranno risalire agli autori dei furti.