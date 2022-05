BACOLI – È firmato Hosteria Bugiarda il piatto ‘Giro d’Italia’ dedicato alla tappa flegrea del prossimo 14 maggio: riso rosa mantecato alla bisque chiarificata di gamberi, burro di bufala campana, estratto di barbabietola e battuto di gamberi di Procida pronti a evocare la maglia rosa. Completa l’opera il tricolore di prezzemolo disidratato, quinoa soffiata e ancora pomodoro disidratato. È questo il limited edition proposto in menu, per tutto maggio, all’Hosteria Bugiarda, il ristorante di Bacoli inaugurato nel giugno 2019 e guidato dai giovani Luca e Rossella Costagliola e da Luigi Costigliola. Luca e Rossella, addetti alla sala, e Luigi, lo chef, conservano vivi nella mente, i racconti di nonni e genitori legati all’emozionante passaggio nei Campi Flegrei dei campioni in bicicletta del 1977. Quando hanno appreso la notizia del ritorno della corsa ciclistica hanno voluto celebrare, anche in cucina, lo speciale avvenimento con una creazione dedicata che unisse il ricordo, l’attualità e il territorio. Il piatto ha, infatti, più valenze: proprio come la tappa flegrea è anche un tributo a Procida, l’isola dirimpettaia vestita di rosa per tutto il 2022 che si fregia dell’importante titolo di Capitale della Cultura. Inoltre la nuance del Giro d’Italia ha il colore dell’ottimismo e della speranza dunque rappresenta anche un inno al tanto desiderato ritorno alla normalità vessata da due anni di pandemia che, tra l’altro, sono stati i primi di attività per Hosteria Bugiarda. Attaccamento al territorio, perizia tecnica e vivacità dei colori nel piatto che, tra equilibrio di sapori e profumi delle terre baciate dal mare, celebra il ritorno, tra le strade flegree, della carovana in bicicletta donando linfa ed entusiasmo per una definitiva ripartenza all’insegna della condivisione e convivialità.

1 di 2