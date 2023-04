BACOLI/ Gestione illecita di rifiuti: officina sequestrata e titolare denunciato

BACOLI – Nella sua officina c’erano pneumatici fuori uso, batterie al piombo, olio motore. Per questo motivo il titolare di una officina meccanica di Bacoli è stato denunciato dai carabinieri forestale di Pozzuoli per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti speciali. L’officina è stata sottoposta a sequestro. I controlli sono avvenuti nell’ambito di un’operazione di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali disposti dal gruppo carabinieri forestale di Napoli in tutto il territorio della provincia di Napoli.