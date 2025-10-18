BACOLI/ Faida interna nel Partito Democratico: scontro Mancino-Macillo

BACOLI – Il Partito Democratico di Bacoli è sempre più spaccato all’interno, con il segretario Ciro Mancino, dopo l’affronto ricevuto con la “non scelta” dell’assessore in quota Partito Democratico, ora viene messo in discussione dall’altra frangia consiliare dei dem. In consiglio comunale, oltre a Ciro Mancino, a sedere tra i banchi della maggioranza c’è anche Valentina Scamardella che, da poche settimane, è entrata nell’assemblea Regionale del PD, in quota Loredana Raia. Nomina spalleggiata anche dal nuovo “nemico” di Mancino, quell’ex consigliere comunale Franco Macillo, che sta cercando in tutti modi, anche con l’aiuto di Josi, di riprendersi la segreteria locale del Partito Democratico.

FAIDA PD – La nomina di Valentina Scamardella nell’assemblea regionale sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un’equilibrio già di per sè instabile. Infatti la frangia “manciniana” ha contestato all’altra ala dem di non essere stati coinvolti in questa scelta. La corsa in avanti della Raia, evidentemente appoggiata anche da Macillo, di nominare la Scamardella ha spiazzato un pò tutti. Anche perchè l’indirizzo per le regionali dettato da Josi a alla consigliere Scamardella e all’assessora Schiano Lo Moriello, era Francesca Amirante e non Loredana Raia.

JOSI ESCLUSO? – Cosa deciderà di fare ora la consigliera Scamardella? Sosterrà la Raia per senso di gratitudine a seguito della nomina ricevuta oppure appoggerà la scelta del Sindaco, in senso di gratitudine per la nomina dell’assessore ricevuta più di un anno fa? Certo che la Scamardella si trova in mezzo a tre fuochi: Josi, Loredana Raia e Ciro Mancino con il resto della truppa locale del PD. E la rottura è confermata dal fatto che il primo cittadino, che sta continuando nella sua opera di rottura del “canale Raia” a favore di quello di Francesca Amirante, non è presente nell’evento di presentazione della candidatura di Loredana Raia che si terrà domani sera all’Edelweiss al Fusaro.