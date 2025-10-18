POZZUOLI/ Hashish e cocaina in casa a Monterusciello: arrestato De Felice junior

POZZUOLI – I carabinieri della stazione di Licola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Raffaele De Felice, 19 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione nella sua abitazione, in via Parini, i militari hanno rinvenuto e sequestrato mezzo chilo di hashish in 5 panetti e 3 stecchette della stessa sostanza. E ancora 22 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e contante ritenuto provento illecito. Già nel 2022, quando era minorenne, De Felice fu arrestato sempre per detenzione di droga ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito il giovane è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.