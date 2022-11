BACOLI/ Escalation di furti in città, summit in Prefettura: «Più controlli»

BACOLI – Escalation di furti in città. Nel mirino dei ladri sia le auto che le abitazioni. Una vera emergenza che coinvolge da mesi l’intero territorio flegreo e che non sembra presentare battute d’arresto. Molteplici, ormai, i casi registrati e numerose le denunce sporte alle forze dell’ordine. I furfanti agiscono in maniera indiscriminata e agli orari più svariati. Negli ultimi tempi l’attenzione è sempre più alta e la gente continua a reclamare maggiori controlli sul territorio. Da qui l’incontro tenutosi ieri in Prefettura a Napoli. «Insieme al consigliere comunale Antonio Sepe abbiamo rappresentato al Prefetto Claudio Palomba le criticità vissute negli ultimi mesi nel nostro comune con l’aumento di furti, sia di auto che in casa. Una difficoltà che stanno vivendo molti territori della provincia di Napoli – fa sapere il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – . Noi continueremo a fare la nostra parte con la videosorveglianza. Ma siamo nell’impossibilità di assumere nuove importanti unità di polizia municipale, a causa del dissesto che flagella la città. Difatti, nonostante siamo riusciti a migliorare le condizioni economiche dell’ente, i vincoli legati al fallimento in cui ci è stato lasciato il Comune non ci consentono ancora di poter aumentare il personale. Pertanto, pur evidenziando il grande lavoro messo in campo quotidianamente, con le poche risorse a disposizione, dal personale in divisa, abbiamo richiesto una maggiore presenza in strada, soprattutto di notte, di forze dell’ordine. È un deterrente importante».

EMERGENZA MICROCRIMINALITA’ – I colpi, finora messi a segno, lasciano pensare che sia opera delle stesse mani. L’idea comune, infatti, è che non si tratti di singoli individui, ma di una gang che entra in azione alla stessa ora, al calare della sera o per lo più o di notte, con il solo scopo di sottrarre denaro e oggetti di valore. Azioni rapide, organizzate e di pochi minuti, che fanno immaginare anche la presenza costante di un palo. Sia nei quartieri periferici che in centro c’è chi la visita dei ladri l’ha già avuta e chi invece teme e se l’aspetta da un momento all’altro, vivendo così con agitazione e angoscia qualsiasi rumore “inusuale”. La soluzione adottata in molti casi è quella di fare squadra: in tanti si conoscono bene l’uno con l’altro e tutti hanno il telefono del vicino in caso di emergenze.