Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, gli eventi in programma a Pozzuoli

POZZUOLI – Due giornate ricche di eventi organizzate dall’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli, Lucia Coppola, in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità del Comune, l’Associazione di Promozione Sociale Nirvana, la P&P Academy, Zoe Italy e il Monteruscello Calcio. Il programma di eventi è patrocinato dalla Regione Campania. Domani, alle 17:30, a Palazzo Migliaresi (Rione Terra) sarà presentato il programma completo degli eventi, a cura del Comune di Pozzuoli e delle Associazioni partecipanti. Venerdì, alle 11, dal Carcere femminile in Via Pergolesi partirà un corteo commemorativo dedicato a tutte le donne vittime di violenza, che terminerà a Piazza a Mare, dove ci sarà un Flash Mob che vedrà la partecipazione delle scuole del territorio. A mezzogiorno, sempre a Piazza a Mare, in collegamento con i comuni dell’ambito, sarà osservato un minuto di silenzio. Alle ore 16:00, presso il Monteruscello Calcio, in Via Modigliani 18, sarà presentato “Un calcio alla violenza”, che vedrà protagoniste le calciatrici del Napoli Calcio Femminile in una sfida amichevole, seguito da un’altra partita tra le mamme degli iscritti alla scuola calcio.

I COMMENTI – «Abbiamo invitato le associazioni del territorio a presentare proposte per la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della cultura della non violenza e la risposta è stata straordinaria», ha dichiarato l’assessora Lucia Coppola. «Siamo in prima linea ogni giorno per realizzare la rete di sostegno alle donne vittime di violenza, ma soprattutto per diffondere la cultura della parità di genere, vera sfida che siamo obbligati a vincere, a partire dai primissimi anni di età dei nostri concittadini più piccoli. Cultura della parità, lotta alla violenza e rete di sostegno alle donne sono i tre assi lungo i quali ci muoviamo per realizzare azioni incisive e concrete sul nostro territorio. Giornate come quella del 25 novembre sono fondamentali per tenere alta l’attenzione di tutti noi, grandi, piccoli, uomini e donne, su una questione che ci qualifica come società civile». «La lotta alla violenza di genere non è una questione femminile, anzi, non può prescindere dal coinvolgimento in prima linea di tutti noi. Stiamo mettendo in campo molte iniziative sul tema, grazie anche al lavoro delle associazioni già presenti da anni sul territorio. La scelta di assegnare la delega alle Pari Opportunità dimostra quanto la questione di genere sia sentita da me e da tutta l’amministrazione che mi onoro di rappresentare. Non ci tireremo mai indietro su questi temi», ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni.